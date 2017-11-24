Жительница Мордовии, убившая супруга из ревности, сядет на 7 лет

40-летняя жительница села Алово Атяшевского района услышала свой приговор за убийство сожителя. Как сообщили в пресс-службе Следкома Мордовии, женщина поссорилась с 31-летним гражданским супругом в ночь на 14 июля. Поводом стала ревность. Стоит отметить, что мужчина был пьян.

В пылу конфликта женщина схватила со стола кухонный нож и ударила им любимого. Раненый был доставлен в больницу, однако утром скончался.

По приговору суда женщина ближайшие семь лет проведет в исправительной колонии общего режима.

Как сообщалось ранее, Октябрьский районный суд Саранска вынес приговор 27-летнему местному жителю, который признан виновным в жестоком убийстве женщины.

Источник: mordovia.sledcom.ru