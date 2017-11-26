В Рузаевке построят кинозал за 5 млн рублей

Фонд кино выдал грант центру молодежной политики и туризма Рузаевского района. Сумма финансирования составила 5 млн рублей. Деньги будут потрачены на реконструкцию большого зала "Искры".

Работы по отделке помещения для нового, большого, зала кинотеатра уже начались. Через некоторое время жители района смогут наслаждаться кинофильмами в еще более комфортной атмосфере.

Как сообщалось ранее, в российских кинотеатрах в прокат вышла новая художественная лента о космосе "Салют-7". Для жителей Краснослободского района Мордовии фильм имеет особое значение, так как к созданию картины имеет прямое отношение их земляк Сергей Астахов. Уроженец краснослободского села Селищи стал оператором-постановщиком картины.

Источник: "Известия Мордовии".