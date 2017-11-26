В Мордовии ребенок чуть не погиб во время купания в ванной

Маленькая жительница Мордовии чуть не погибла во время купания дома в ванной. Как стало известно, на малышку упало металлическое крепление для шторки. Гардина нанесла малышке серьезные травмы головы. Родители экстренно вызвали ребенку "скорую".

В итоге, девочку госпитализировали в детскую больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга. В настоящее время ребенок остается в медучреждении.

Как сообщалось ранее, крайне неприятный инцидент произошел в Рузаевке. Там трехлетний ребенок упал в детскую ванночку с горячей водой. В результате у пострадавшего диагностировали ожоги тела и рук третьей степени.

Источник: "Известия Мордовии".