В одной из школ Саранска произошла вспышка кишечной инфекции: 11 пострадавших

В саранской школе №5 зафиксирована вспышка кишечной инфекции. Так, 11 человек обратились в больницу с различными симптомами отравления. Один ребенок был госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу, еще 10 школьников лечатся на дому.

Теперь сотрудникам Роспотребнадзора по РМ предстоит установить причину массовой вспышки инфекции. В школе проводятся профилактические мероприятия, лабораторные исследования.

Как сообщалось ранее, маленькая жительница Мордовии чуть не погибла во время купания дома в ванной. На малышку упало металлическое крепление для шторки.

Гардина нанесла малышке серьезные травмы головы. Родители экстренно вызвали ребенку "скорую".

Источник: Роспотребнадзор по РМ