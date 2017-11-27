В парке Смольный высадили 100 тысяч молодых сосен

В рамках эко-проекта "Подари лес другу!" в национальном парке "Смольный" в Мордовии высадили 100 тысяч саженцев сосны. Теперь в течение четырех лет за саженцами предстоит тщательно ухаживать. До наступления холодов сотрудники национального парка "проверили" посадки.

"За вновь высаженными сеянцами постоянно ведется мониторинг, состояние лесных культур удовлетворительное. К предстоящей зимовке готовы", – рассказал замдиректора по лесохозяйственной работе ФГБУ "Заповедная Мордовия" Евгений Артюх.

Как сообщалось ранее, в течение нынешней осени в окрестностях базы отдыха "Отрада" в Старошайговском районе Мордовии высадили около 13 тысяч саженцев обыкновенной сосны.

Источник: "Известия Мордовии".