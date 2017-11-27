Следком проверяет информацию о педофиле из Рузаевки

Следственный комитет Мордовии всерьез занялся проверкой сообщения одного из региональных СМИ о мужчине, который подозревается в совращении ребенка. По имеющимся данным, 15 ноября около 16:00 в Рузаевке неизвестный при помощи конфет стал заманивать маленькую девочку к себе в машину. Малышка отказалась, однако педофил не отставал и преследовал ее по пути домой.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось ранее, 8 ноября Октябрьский суд приговорил бывшего подполковника полиции Дмитрия Адонина к 13 годам колонии строгого режима за тягу к эротическим снимкам с изображением 8-летней девочки.

Источник: mordovia.sledcom.ru