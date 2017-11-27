Мордовским заключенным попытались передать мобильный и сим-карту

В исправительных учреждениях Управления ФСИН по РМ предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.
Сообщается, что работниками ИК-1 при выдаче заказного письма обнаружена сим-карта, спрятанная в открытке. Почтовое отправление в колонию прислала уроженка Ульяновска.
В бандероли, поступившей товарищу от жителя Татарстана, оказался мобильный телефон, спрятанный хитроумным методом в обувной щетке.
По данным фактам ведутся проверки.
Ранее сообщалось, что жителя Пензенской области поймали в Саранске с наркотиками.
Также стало известно о том, что житель Рузаевского района помог поймать воров, которые разбирали по частям дачу его соседа.
Источник: "Известия Мордовии".