Мордовским заключенным попытались передать мобильный и сим-карту

В исправительных учреждениях Управления ФСИН по РМ предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Сообщается, что работниками ИК-1 при выдаче заказного письма обнаружена сим-карта, спрятанная в открытке. Почтовое отправление в колонию прислала уроженка Ульяновска.

В бандероли, поступившей товарищу от жителя Татарстана, оказался мобильный телефон, спрятанный хитроумным методом в обувной щетке.

По данным фактам ведутся проверки.

Ранее сообщалось, что жителя Пензенской области поймали в Саранске с наркотиками.

Также стало известно о том, что житель Рузаевского района помог поймать воров, которые разбирали по частям дачу его соседа.

Источник: "Известия Мордовии".