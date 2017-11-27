В Саранск завезли современные биотуалеты к ЧМ-2018

Менее 200 дней осталось до ЧМ-2018. Саранск активно готовится к мундиалю по всем направлениям.

В администрации Саранска рассказали, что уже закуплены стратегически важные объекты чемпионата – биотуалеты. Их количество не уточняется.

При этом представители мэрии добавили, что биотуалеты будут доступны и маломобильным группам населения. Для них приобрели специализированные кабинки.

Ранее сообщалось, что "Мордовия Арена" станет важным туристическим брендом. На прошедшей в Москве III Межрегиональной конференции по школьно-образовательному туризму представители Мордовии поделились с коллегами собственным опытом реализации федерального проекта "Живые уроки".

Источник: "Известия Мордовии".