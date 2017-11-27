В Саранске 28 ноября состоится концерт для мам

Творческие коллективы и солисты Дворца культуры Саранска 28 ноября организуют концерт для всех мам города, посвященный Дню матери. Несмотря на то, что праздник прошел в минувшее воскресенье, 27 ноября, подарок прекрасной половине человечества будет преподнесен позже.

Праздничная программа получила название "Лучше мамы друга нет". Все желающие приглашаются в городской ДК по ул. Титова, 23. Начало – 28 ноября в 18 часов вечера. Вход свободный!

Как сообщалось ранее, известная телеведущая, обладательница титула "Мисс Вселенная" 2002 года Оксана Федорова прибудет в Мордовию, чтобы 28 ноября провести фестиваль красоты и здоровья "Между нами, девочками".

Источник: "Известия Мордовии".