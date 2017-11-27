Жители Саранска сообщили о бомбе на автовокзале

В минувшую субботу, 25 ноября, в полицию Саранска поступило сообщение о том, что на территории автовокзала обнаружили подозрительную коробку. На место выехали саперы и представители экстренных служб.

Всех пассажиров и работников вокзала экстренно эвакуировали. Автовокзал обследовали кинологи с собаками.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, тревога оказалась ложной. Коробку, из-за которой граждане подняли тревогу, забыли строители.

Ранее сообщалось, что 24 ноября в полицию Саранска поступила информация о минировании мэрии. Этот сигнал также оказался ложным.

Источник: 13.мвд.рф