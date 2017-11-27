Юные художники из Саранска поздравят матерей на выставке "Единственной маме на свете"

Воспитанники Саранской детской художественной школы №1 им. Рябова создали эксклюзивные подарки для мам в честь прошедшего Дня матери. Свои работы юные художники, работавшие под руководством Ольги Александровны Грачевой, представят на выставке "Единственной маме на свете", которая пройдет 28 ноября во Дворце культуры Саранска по ул. Титова, 23.

На выставке можно будет увидеть декоративные картины и панно, выполненные в технике батик, оригинальные и праздничные по настроению. Начало мероприятия – в 15:00. Вход свободный!

Как сообщалось ранее, творческие коллективы и солисты Дворца культуры Саранска 28 ноября организуют концерт для всех мам города, посвященный Дню матери.

Источник: "Известия Мордовии".