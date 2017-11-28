В Саранске горел Дворец спорта

В Саранске едва не сгорела "Мастерская детских праздников".

Сообщается, что очаг возгорания на улице Полежаева находился в электрощитовой. В тушении принимали участие одновременно несколько пожарных расчетов. Дело в том, что торговая точка находится во Дворце спорта.

Представители республиканского МЧС сообщили, что обошлось без потерпевших, причина возгорания электрощитка выясняется.

Ранее сообщалось, что в Мордовии за сутки загорелись два жилых дома. Сперва загорелся многоквартирный дом в поселке Явас, а затем - частный дом в Умете. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Источник: 13.mchs.gov.ru