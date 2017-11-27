В Мордовии за сутки загорелись два жилых дома

За сутки с 25 по 26 ноября в Мордовии сгорели два жилых дома. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, оба пожара произошли в Зубово-Полянском районе республики.
Сперва загорелся многоквартирный дом в поселке Явас, а затем - частный дом в Умете. В обоих случаях обошлось без пострадавших.
В настоящее время устанавливаются подробности происшествий, подсчитываются убытки.
Как сообщалось ранее, саранский пенсионер оказался на больничной койке из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.
Еще ранее появилась информация, что в Рузаевке на ходу вспыхнул "Шевроле-Ланос".
Источник: 13.mchs.gov.ru