В Саранске уже готово 310 объектов для болельщиков ЧМ-2018

Фонд арендного жилья в Саранске месяц от месяца увеличивается.

Сообщается, что на сегодняшний день гостеприимно принять болельщиков грядущего мундиаля готовы 310 объектов. Среди них 220 однокомнатных квартир, 55 – двухкомнатных, 16 трехкомнатных и 1 – четырехкомнатная.

Кроме того, гости ЧМ-2018 могут поселиться по соседству с жителями Саранска. Пустующих комнат, где будут рады фанатам – 15. А в случае, если болельщикам захочется раздолья, они могут разместиться в одном из трех коттеджей.

Ранее сообщалось, что в Саранск завезли современные биотуалеты к ЧМ-2018. Их количество не уточняется.