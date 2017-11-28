В Саранске жители встречают зиму без горячей воды и отопления

В Саранске с начала отопительного сезона зафиксировано почти 400 случаев отключения горячей воды и 52 случая отключения отопления.

В администрации Саранска сообщили, что причиной этому чаще всего служит "изношенность" трубопроводов. Критической ситуация остается на Химмаше, в доме по адресу улица Лихачева 36А. Тут уже долгое время нет горячей воды. Подобная проблема в поселке Ремзавод на улице Рабочая, 21.

Мэр Саранска Петр Тултаев поручил разобраться с происходящим и собирается лично выехать на место в рамках ближайшей "мэрской субботы".

Ранее сообщалось, что в Ковылкинском районе недостаток автобусов.

Источник: "Известия Мордовии".