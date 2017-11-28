В Саранске на железнодорожном переходе установят светофор

Работы по возведению в Саранске регулируемого пешеходного перехода через ж/д пути на улице Полежаева подходят к своему завершению.

Вскоре тут начнется укладка резинокордового настила. Специально для этого участка пути изготавливают устройства для видимой сигнализации. Светофор будет подавать сигналы в любое время суток.

Напомним, что прежде переправу в самом центре города хотели закрыть, однако в РЖД услышали доводы саранской мэрии и приступили к строительным работам на участке, через который удобно попасть на улицу Рабочую.

Ранее сообщалось, что в Саранске обсудили строительство объектов в ЖК "Юбилейный".

Источник: "Известия Мордовии".