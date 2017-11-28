В Саранске на карантин по ОРВИ закрыли первый класс в нынешнем эпидсезоне

В одном из 9-х классов саранского лицея №43 был объявлен карантин. Причина такого решения лежит на поверхности – более 20% учеников заболели сезонными респираторными инфекциями.

Как сообщили в администрации учебного заведения, было принято решение о закрытии класса на неделю. Эта мера возымела действие - заболеваемость ОРВИ была приостановлена, поэтому школьники вернулись к занятиям.

Отметим, что в нынешнем эпидсезоне это первое закрытие класса на карантин в Саранске.

Напомним, что по состоянию на середину ноября среднедневное число заболеваний ОРВИ по Саранску составляло 413 случаев, в том числе среди детей до 14 лет — 335 случаев.