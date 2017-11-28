В Саранске наказали 11 водителей, которые нарушали правила перевозки детей

В Саранске прошла однодневная операция "Детское кресло". Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, в ходе мероприятия было выявлено 11 нарушителей.

Госавтоинспекторы дежурили вблизи детских образовательных учреждений города, а также в местах, где чаще всего можно встретить водителей с детьми. Оказалось, что далеко не все автомобилисты соблюдают правила перевозки маленьких пассажиров. Все нарушители понесли заслуженное наказание.

Как сообщалось ранее, в Ромоданово на улице Маяковского шофер на "Тойоте" совершил наезд на 17-летнего школьника, шедшего по обочине вдоль проезжей части.

Источник: gibdd.ru/r/13