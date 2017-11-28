В Мордовии иномарка сбила школьника

Накануне в поселке Ромоданово произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Маяковского, где шофер на "Тойоте" совершил наезд на 17-летнего школьника, шедшего по обочине вдоль проезжей части.

В результате происшествия подроста госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Шофер трезв. На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Краснослободском районе ВАЗ улетел в кювет, пострадал водитель.

Также стало известно о том, что тройное ДТП с участием троллейбуса произошло в Саранске. Пассажирский транспорт столкнулся с двумя легковыми автомобилями, марки которых не уточняются. Информации о пострадавших пока нет.

Источник: 13.мвд.рф