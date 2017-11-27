Тройное ДТП с участием троллейбуса произошло в Саранске

В Саранске произошло ДТП с участием троллейбуса. В соцсетях очевидцы пишут, что инцидент случился на проспекте 50 лет Октября.

Пассажирский транспорт столкнулся с двумя легковыми автомобилями, марки которых не уточняются. Информации о пострадавших также нет.

Все подробности аварии станут известны позднее. На место происшествия выезжали сотрудники республиканской ГИБДД.

Ранее сообщалось, что у "Мерседеса" оторвало всю переднюю часть после ДТП с деревом в Саранске.

Также стало известно о том, что водитель "Приоры" сбил женщину на "зебре" в Саранске.

Источник: Соцсети