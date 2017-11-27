В Краснослободском районе ВАЗ улетел в кювет, пострадал водитель

В Краснослободском районе Мордовии произошло ДТП, в котором пострадал один человек. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и вылетел в кювет.

Судя по всему, пострадал именно водитель. Информации о том, были ли в салоне пассажиры, пока что нет. Насколько серьезные травмы получил шофер, также неизвестно.

Ранее сообщалось, что у "Мерседеса" оторвало всю переднюю часть после ДТП с деревом в Саранске.

Также стало известно о том, что водитель "Приоры" сбил женщину на "зебре" в Саранске.

Источник: 13.mchs.gov.ru