Анастасия Рыбак из Мордовии – серебряный призер первенства мира по боксу среди юниорок

Представительница Мордовии Анастасия Рыбак в составе сборной России завоевала серебряную медаль первенства мира по боксу среди юниорок в возрасте 17-18 лет. Как сообщили в пресс-службе республиканского Минспорта, соревнования прошли в Гувахати (Индия).

Рыбак выступала в весовой категории до 81 кг. В полуфинале она победила представительницу Индии – 5:0, однако в финале оказалась слабее Араилим Бегдилде из Казахстана.

Всего в копилке российской сборной оказалось шесть наград первенства, среди которых две золотые и четыре серебряные.

Напомним, что с 30 ноября по 2 декабря в Мордовии пройдет открытый чемпионат республики по боксу.