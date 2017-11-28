ЧП в Рузаевке: головной вагон грузового поезда сошел с рельсов

Накануне, 27 ноября, в Рузаевке произошло железнодорожное ЧП. В пресс-службе МЧС по РМ сообщили, что при подаче грузовых вагонов на соединительном пути произошел сход головного вагона четырьмя колесными парами.

К счастью, инцидент обошелся без последствий. Железнодорожные пути не повреждены, поездам не пришлось задерживаться. Пострадавших в результате ЧП также нет.

Специалисты разбираются в причинах инцидента.

Как сообщалось ранее, представители транспортной полиции Рузаевки задержали с наркотиками пассажира поезда № 108 сообщением "Санкт-Петербург – Самара".

Источник: 13.mchs.gov.ru