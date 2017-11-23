В Рузаевке сняли с поезда 26-летнего наркома

Транспортные представители полиции Рузаевки задержали с наркотиками пассажира поезда № 108 сообщением "Санкт-Петербург – Самара".

Представители Рузаевского ЛО МВД России на транспорте сообщили, что у 26-летнего задержанного среди личных вещей был найден гашиш массой 8 гр.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Проводится проверка

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на 4,5 года посадили молодую торговку "синтетикой", которая везла зелье в Саранск.

Также стало известно о том, что двух студенток из Саранска задержали за распространение наркотиков.

Источник: пфоут.мвд.рф