Ехавший из Мордовии водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

Рязанские стражи порядка разыскивают виновника смертельной аварии, которая случилась 27 ноября около поселка Придорожный Сасовского района области.

Как информируют в местной дорожной полиции, неустановленное авто сбило насмерть 53-летнюю пенсионерку и уехало с места происшествия. Известно, что автомобиль ехала со стороны Мордовии в сторону Рязани. Жертва переходила проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

На данный момент водителя и его автомобиль разыскивают правоохранители.

Ранее сообщалось, что виновницей серьезного ДТП под Саранском стала автоледи на ВАЗе.