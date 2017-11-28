Виновницей серьезного ДТП под Саранском стала автоледи на ВАЗе

Стали известны подробности и официальная версия ДТП, которое произошло на улице Осипенко под Саранском в минувшую пятницу. Напомним, там вазовская "девяносто девятая" влетела под МАЗ.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, за рулем легковушки была девушка. Автоледи протаранила "УРАЛ", который столкнулся с МАЗом. Машина виновницы аварии получила сильные повреждения, однако сама девушка отделалась ушибами.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее стало известно о тройном ДТП в Саранске, в котором троллейбус столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

Источник: gibdd.ru/r/13