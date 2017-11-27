ВАЗ влетел под фуру под Саранском: фото

В саранском пригороде Николаевке произошло крупное ДТП. Как сообщили очевидцы, неподалеку от столицы Мордовии ВАЗ влетел под грузовик.

Судя по фото, размещенным в социальных сетях, легковой автомобиль не подлежит восстановлению. Из-за аварии образовалось пробка от улицы Александра Невского.

Информации о пострадавших не поступало. Судя по повреждениям легкового автомобиля, водитель мог получить серьезные повреждения.

Ранее сообщалось, что у "Мерседеса" оторвало всю переднюю часть после ДТП с деревом в Саранске.

Также стало известно о том, что водитель "Приоры" сбил женщину на "зебре" в Саранске.

Источник: Соцсети