МГУ им. Огарева в международном рейтинге лучших вузов QS-BRICS

Мордовский государственный университет им. Огарева вошел в число 300 международных лучших вузов по версии рейтинга QS BRICS 2018. Всего от ПФО в рейтинге представлены 14 учебных заведений.

Всего в рейтинг попали 68 российских вузов, 94 китайских, 61 бразильский, 65 индийских, 12 вузов ЮАР. В исследовании учитываются восемь показателей, которые охватывают четыре ключевые области: исследовательская и учебная деятельность, трудоустройство и уровень интернационализации.

Минувшим летом сообщалось, что МГУ им. Огарева вошел в поисковый рейтинг вузов "Яндекса".

Источник: "Известия Мордовии".