В Саранске построят новый детский сад на 250 мест

В 2018 году на улице Т. Бибиной в Саранске начнется строительство нового детского сада. Как сообщили в пресс-службе администрации города, дошкольное учреждение будет рассчитано на 250 мест.

В настоящее время проектно-сметная документация прошла экспертизу

"Этот район города активно застраивается. В большинстве своем его жители молодые семьи, поэтому строительство детского сада там необходимо", - сказал мэр города Петр Тултаев, комментируя будущее строительство.

Как сообщалось ранее, в начале ноября в детсадах Мордовии с целью профилактики гриппа и ОРВИ ввели "утренний фильтр".

Источник: adm-saransk.ru