В Саранске "встретились" кроссовер и троллейбус

Накануне, 28 ноября, в Саранске на пересечении улиц Гагарина и Титова произошло ДТП с участием троллейбуса. Информация о происшествии и фото с места событий появились в соцсетях.

Как рассказали очевидцы, троллейбус, следовавший по маршруту №7, столкнулся с кроссовером. Оба транспортных средства получили механические повреждения. На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, которым и предстоит установить виновника аварии.

Судя по характеру повреждений, обошлось без пострадавших.

Как сообщалось ранее, в Краснослободском районе шофер на "Ниссане" врезался в разворачивающийся "Шевроле". В результате столкновения оба водителя были госпитализированы в районную больницу.