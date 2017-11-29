В Мордовии в столкновении иномарок пострадали два человека

Накануне в Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился в Краснослободском районе, где шофер на "Ниссане" врезался в разворачивающийся "Шевроле".

В результате столкновения оба автолюбителя были госпитализированы в Краснослободскую районную больницу. После оказания медицинской помощи, отпущены домой. Водители трезвы.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что виновницей серьезного ДТП под Саранском стала автоледи на ВАЗе.

Также стало известно о том, что ехавший из Мордовии водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП.

Источник: 13.мвд.рф