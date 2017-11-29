"Мисс Вселенная" Оксана Федорова открыла в Саранске фестиваль "Между нами, девочками"

Известная телеведущая Оксана Федорова открыла в Саранске фестиваль красоты и здоровья "Между нами, девочками". Фестиваль является первым этапом реализации в регионе-13 программы "Школа личностного и творческого развития Оксаны Федоровой". На площадке фестиваля юным представительницам женского пола совершенно бесплатно и очень грамотно расскажут, как стать хорошей женой и мамой, реализовать себя в жизни и профессии.

Напомним, ранее Оксана Федорова, являющаяся обладательницей титула "Мисс Вселенная" 2002 года, стала участницей "круглого стола" под названием "Формирование молодежной культуры на основе семейных ценностей".

Источник: "Известия Мордовии".