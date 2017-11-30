В Мордовии растет количество многодетных семей

За 5 лет в Мордовии стало на 1 600 многодетных семей больше.

Всего их в республике 5 500. В частности, в этом году в двух семьях республики на свет появились девятые дети. В семи семьях родившиеся малыши стали восьмыми по счету.

Кроме этого с начала 2017 года еще в 57 семьях родились пятые, шестые и седьмые дети. А в 163-х семьях родился четвертый ребенок.

Глава РМ Владимир Волков заверил многодетных матерей, что власти со своей стороны и в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы оказать помощь семьям в воспитании детей, создавать условия для охраны здоровья, получения образования, культурного и физического развития будущих поколений.

Ранее сообщалось, что в Саранске "Десант здоровья" обследовал 700 малышей.

Источник: "Известия Мордовии".