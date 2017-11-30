В Саранске Оксана Федорова примерила живописный мордовский платок

Посетив Саранск обладательница титула "Мисс Вселенная-2002" Оксана Федорова получила презент - памятный аксессуар.

На сцене образовательного центра "Тавла" гостье вручили букет роз и необычный шейный платок. В качестве принта на стильном аксессуаре репродукция одной из популярных полотен мордовского художника Федота Сычкова.

Королева красоты тут же примерила шелковый платок и поблагодарила гостеприимный регион за добрый прием и поддержку ее благотворительного проекта.

Напомним, что в Саранске прошел "круглый стол" с участием Оксаны Федоровой. Представители региона заинтересовались ее проектом – фестивалем красоты и здоровья "Между нами, девочками". Данное мероприятие является стартовым для реализации в Саранске программы "Школа личностного и творческого развития Оксаны Федоровой".

Источник: "Известия Мордовии".