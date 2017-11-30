В Мордовии из колбасы извлекли обрезок кабеля, симку и флешку

В исправительных учреждениях УФСИН по РМ предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.
В ведомстве сообщили, что при досмотре посылки, присланной одному из осужденных от жителя Кисловодска обнаружены телефон, симка, флешка и обрезок кабеля зарядного устройства, спрятанные в колбасе.
Помимо этого на "контрабанде" попалась и приехавшая на длительное свидание к осужденному к 5 годам лишения свободы жительница Мордовии. У нее выявили мобильный телефон, скрытый ухищренным методом в кармане сумочки.
По всем прецедентам ведутся проверки.
Ранее сообщалось, что в Мордовии задержали двух мужчин при переброске запрещенных вещей в колонию.
Источник: "Известия Мордовии".