В Мордовии из колбасы извлекли обрезок кабеля, симку и флешку

В исправительных учреждениях УФСИН по РМ предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

В ведомстве сообщили, что при досмотре посылки, присланной одному из осужденных от жителя Кисловодска обнаружены телефон, симка, флешка и обрезок кабеля зарядного устройства, спрятанные в колбасе.

Помимо этого на "контрабанде" попалась и приехавшая на длительное свидание к осужденному к 5 годам лишения свободы жительница Мордовии. У нее выявили мобильный телефон, скрытый ухищренным методом в кармане сумочки.

По всем прецедентам ведутся проверки.

Ранее сообщалось, что в Мордовии задержали двух мужчин при переброске запрещенных вещей в колонию.

Источник: "Известия Мордовии".