В Мордовии задержали двух мужчин при переброске запрещенных вещей в колонию

Двух жителей Мордовии задержали за переброс запрещенных вещей на территорию колонии №4.

Представители УФСИН по РМ сообщили, что мужчины перекинули 4 свертка, в которых было четырнадцать телефонных аппаратов, сим-карты, наушники, разъемы от зарядных приборов и микросхемы адаптера зарядного прибора.

Составлен протокол об административном преступлении.

Ранее сообщалось, что житель Мордовии выплатил алименты под угрозой лишения водительских прав. 23-летний житель Кадошкинского района задолжал несовершеннолетнему сыну 277 000 рублей.

Также стало известно о том, что суд Мордовии вынес приговор наркодилерам из Ярославля.

Источник: "Известия Мордовии".