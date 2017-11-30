В Саранске задержали пьяного дебошира

В полицию поступило тревожное сообщение от жителей одного из зданий по улице Войнова в Саранске.

Приехавший на место участковый заметил возле "Волги" оставленного рядом с домом, осколки стекла от окна. Кроме того, у автомобиля оказалось сломано зеркало и испорчена дверь. Оказалось, что ее разгромил агрессивный пьяный мужчина.

Для задержания подозреваемого был вызван экипаж Росгвардии. Общими усилиями дебошир был задержан и передан хранителям порядка для дальнейшего разбирательства. Мотивы, толкнувшие его на подобное неадекватное поведение, выясняются.

Ранее сообщалось, что в Мордовии арестовали цыганку из Рязанской области, обокравшую пенсионерку 2 года назад.