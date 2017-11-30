В Большеберезниковском районе создается аллея Славы

Жители райцентра с интересом наблюдают за работами, которые ведутся в центре Больших Березников. Однако не каждый знает, для чего же готовится строительная площадка возле памятника погибшим воинам.

В администрации района рассказали, что на этом месте будет аллея Славы. На ней на постаментах установят бюсты Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда – уроженцев района. Вокруг бюстов будут разбиты цветники, поставлены лавочки.

Несомненно, аллея Славы не только лишь значительно украсит центр села и будет излюбленным местом отдыха сельчан, однако и станет символом уважения всех отличившихся в труде и при защите Отечества земляков.

Ранее сообщалось, что село Аксел войдет в туристическую карту Темниковского района.

Источник: "Известия Мордовии".