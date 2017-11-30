В Мордовии бывшие супруги ведут суровую "холодную войну"

В мордовском селе Дракино бывшие супруги устроили настоящую "холодную войну". Около 10 дней назад мужчина отключил бывшей жене свет в жилище, обрезав провода. Дама не стала терпеть такого поведения и в отместку сожителю перекрыла в доме газ.

Затем настал черед мужчины. Он не выдержал "холодных пыток" и написал в полицию заявление на бывшую супругу. Теперь наладить отношения бывшим супругам будет помогать участковый.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошла семейная ссора, которая едва не закончилась гибелью одного из участников. Известно, что отец нанес несколько ножевых ранений сыну.

Источник: 13.мвд.рф