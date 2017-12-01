Мордовия дополнительно получит более 370 млн рублей на подготовку к ЧМ-2018

Мордовия получит дополнительно 374,25 млн рублей на подготовку к чемпионату мира 2018 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Всего 10 регионов РФ, которые будут принимать мундиаль, получат 1,8 млрд рублей. Средства, которые пойдут на монтаж и демонтаж строений и сооружений к ЧМ-2018, выделены за счет перераспределения средств в бюджете-2017.

Напомним, по состоянию на конец ноября принять болельщиков мундиаля в Мордовии готовы 310 объектов. Среди них 220 однокомнатных квартир, 55 – двухкомнатных, 16 - трехкомнатных и 1 – четырехкомнатная.