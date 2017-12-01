15 тысяч детей из Мордовии бесплатно отдохнули минувшим летом

В Мордовии в 2017 году было уделено особое внимание детскому отдыху. Впрочем, для региона-13 это не новость, ведь власти РМ ежегодно обращают особое внимание на оздоровление подрастающего поколения.

В этом году оздоровлено около 40 тысяч детей, из них 15 тысяч бесплатных путевок приобретено для детей из малообеспеченных семей, сирот и детей-инвалидов. Напомним, минувшим летом на территории РМ работали почти 500 летних лагерей различного типа. Таким образом, у ребят был выбор, где провести теплые дни.

Ранее сообщалось, что за 5 лет в Мордовии стало на 1600 многодетных семей больше.

Источник: "Известия Мордовии".