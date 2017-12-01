Лыжники из Мордовии открыли спортивный сезон

Мордовские лыжники завоевали две награды на ежегодных всероссийских соревнованиях в Сыктывкаре, которые открыли новый спортивный сезон.

Спортсмены боролись за награды в индивидуальной гонке на 10-15 километров свободным стилем и 5-10 километров классическим стилем.

Победу в мужской гонке на дистанции 15 километров завоевал представитель Мордовии Артем Мальцев (34:54.4). Третье место занял мордовский лыжник Рауль Шакирзянов.

Ранее сообщалось, что Мордовия дополнительно получит более 370 млн рублей на подготовку к ЧМ-2018. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Источник: "Известия Мордовии".