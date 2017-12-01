В Саранске посреди дороги загорелась "Волга"

На проспекте Российской армии в Саранске произошло возгорание автомобиля. Фотографии с места происшествия выложили в соцсетях очевидцы.

На кадрах видно, что посреди улицы полыхала старенькая "Волга". Машина выгорела практически полностью. К счастью, обошлось без пострадавших.

Специалистам предстоит установить, что стало причиной происшествия.

Как сообщалось ранее, в Саранске едва не сгорела "Мастерская детских праздников". Сообщается, что очаг возгорания на улице Полежаева находился в электрощитовой. В тушении принимали участие одновременно несколько пожарных расчетов.