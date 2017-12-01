Пожарные не дали сгореть яйцеперерабатывающей фабрике в Рузаевке

В Рузаевке произошел пожар на яйцеперерабатывающей фабрике. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, сообщение об инциденте поступило 29 ноября в 07:28 утра. Прибывшие на место вызова пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не дав огню распространиться на большую площадь.

В результате пожара повреждена электропроводка в цехе, а также упаковка для продукции на общей площади 5 кв.м. Причины пожара уточняются.

Как сообщалось ранее, на проспекте Российской армии в Саранске произошло возгорание автомобиля. Фотографии с места происшествия выложили в соцсетях очевидцы.

Источник: 13.mchs.gov.ru