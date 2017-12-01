СКР по РМ проверяет информацию об отравлении школьников саранской школы № 5

Сотрудники СКР по РМ проводят доследованную проверку по факту заболевания острой кишечной инфекцией учеников саранской школы № 5.

Напомним, что 11 подростков обратились в больницу с разными симптомами. Один ребенок был госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу, 10 школьников лечатся на дому.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Мордовии оштрафовали повара детского сада за опасное мясо и рыбу. Работники Россельхознадзора по РМ и ПО обнаружили, что в пищеблоке дошкольного учреждения при хранении тушек цыплят-бройлеров и свежемороженой рыбы отсутствовала маркировка, а также данные о дате изготовления и сроках годности.

Источник: "Известия Мордовии".