В Мордовии директор ответит за неуплату зарплаты работникам компании

В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой компании из Рузаевки, которого обвиняют в невыплате зарплаты.

Сообщается, что несколько месяцев директор компании, занимающейся строительством линий электропередач, не выплачивал трем работникам заработанных денег. При этом предприятием было израсходовано свыше 11 млн рублей.

Во время следствия горе-руководитель выплатил мужчинам долги в размере 165 000 рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что СКР по РМ проверяет информацию об отравлении школьников саранской школы № 5.

Источник: "Известия Мордовии".