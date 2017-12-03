В Саранске организуют 17 лыжных баз

В нынешнем зимнем сезоне в Саранске будет организовано 17 лыжных баз. Все они по традиции разместятся в лесопарковых зонах города и в районе "Огней Саранска".

Кроме занятий спортом, здесь можно будет приобщиться к зимней природе, а также согреться горячим чаем и угоститься вкусной выпечкой.

Как сообщалось ранее, этой зимой в Саранске будет работать 25 катков. Наряду с традиционными и любимыми площадками на площади Тысячелетия, площади по ул. Коваленко, а также в лесопарковых зонах всех районов Саранска, новый каток будет залит на территории лагеря "Солнечная Мордовия" в Макаровке.

Источник: "Известия Мордовии".