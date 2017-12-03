Массовое ДТП в Мордовии: "Рено" столкнулся с двумя фурами и "Шкодой"

На 440 км трассы М-5 "УРАЛ" произошло ДТП, виновником которого стал водитель "Рено Логан". В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что автомобилист нарушил правила при перестроении и столкнулся с фурой с полуприцепом. "Рено" выехал на встречную полосу и врезался во второй большегруз, после чего его отбросило на "Шкоду Октавия".

В результате ДТП двое пассажиров "Рено" с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Водители трезвые.

По данному факту назначено административное расследование, проводится проверка.

Ранее в Сети появилось видео аварии в Саранске, в результате которой под колеса машины попали сразу две женщины.

Источник: gibdd.ru/r/13