Жительницу Рузаевки после пьянки изнасиловал 18-летний приятель

Жительница Рузаевки сообщила в полицию, что стала жертвой изнасилования. По словам пострадавшей девушки, над ней надругался 18-летний приятель.

Известно, что в минувший вторник вечером молодая пара выпивала в компании товарищей. Когда застолье завершилось, парню захотелось сексуальных утех. В качестве жертвы парень выбрал нетрезвую подругу, которую и изнасиловал.

По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе СКР по РМ.

Как сообщалось ранее, в Мордовии 11-летний ребенок стал жертвой сексуального преступления. Над ним надругались 15-летний подросток и его малолетний товарищ.

Источник: mordovia.sledcom.ru