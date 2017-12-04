В Краснослободском районе автомобиль улетел в кювет, пострадали 5 человек

В Краснослободском районе произошло ДТП в ночное время. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, на 42-м километре автодороги "Ковылкино – Краснослободск" в кювет улетел автомобиль, марка которого не уточняется.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. На данный момент есть информация о пяти пострадавших. Подробности ЧП станут известны позднее.

Как сообщалось ранее, на 440-м км трассы М-5 "УРАЛ" произошло ДТП, виновником которого стал водитель "Рено-Логан". Автомобилист нарушил правила при перестроении и столкнулся с фурой с полуприцепом. "Рено" выехал на встречную полосу и врезался во второй большегруз, после чего его отбросило на "Шкода-Октавию".

Источник: 13.mchs.gov.ru